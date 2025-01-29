鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體(MANH-US)EPS預估下修至4.67元，預估目標價為283.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-29 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對曼哈頓軟體(MANH-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.88元下修至4.67元，其中最高估值4.95元，最低估值4.53元，預估目標價為283.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.95(5.04)
|5.57
|6.25
|最低值
|4.53(4.76)
|4.92
|5.6
|平均值
|4.7(4.89)
|5.19
|5.93
|中位數
|4.67(4.88)
|5.08
|5.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.40億
|12.80億
|14.58億
|最低值
|10.64億
|11.43億
|12.85億
|平均值
|10.98億
|11.96億
|13.91億
|中位數
|10.69億
|11.64億
|14.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.36
|1.72
|2.03
|2.82
|營業收入
|5.86億
|6.64億
|7.67億
|9.29億
詳細資訊請看美股內頁：
曼哈頓軟體(MANH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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