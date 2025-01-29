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鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體(MANH-US)EPS預估下修至4.67元，預估目標價為283.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-29 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對曼哈頓軟體(MANH-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.88元下修至4.67元，其中最高估值4.95元，最低估值4.53元，預估目標價為283.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.95(5.04)5.576.25
最低值4.53(4.76)4.925.6
平均值4.7(4.89)5.195.93
中位數4.67(4.88)5.085.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值11.40億12.80億14.58億
最低值10.64億11.43億12.85億
平均值10.98億11.96億13.91億
中位數10.69億11.64億14.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.361.722.032.82
營業收入5.86億6.64億7.67億9.29億

詳細資訊請看美股內頁：
曼哈頓軟體(MANH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMANH

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