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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺外科ISRG-US的目標價調降至590元，幅度約6.57%

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對直覺外科(ISRG-US)提出目標價估值：中位數由631.5元下修至590元，調降幅度6.57%。其中最高估值700元，最低估值470元。

綜合評級 - 共有35位分析師給予直覺外科評價：積極樂觀20位、保持中立14位、保守悲觀1位。

直覺外科今(23日)收盤價為478.74元。近5日股價下跌6.57%，標普指數下跌2.02%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ISRG市場預估目標價

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