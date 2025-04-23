鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油OXY-US的目標價調降至48元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 22:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對西方石油(OXY-US)提出目標價估值：中位數由49.5元下修至48元，調降幅度3.03%。其中最高估值71元，最低估值38元。
綜合評級 - 共有31位分析師給予西方石油評價：積極樂觀9位、保持中立20位、保守悲觀2位。
西方石油今(23日)收盤價為40.77元。近5日股價上漲3.03%，標普指數下跌2.02%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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