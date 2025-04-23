美汽車業六大組織聯名上書川普 跪求棄徵25%汽車零件關稅

該信指出，一旦徵收該關稅恐危及美國汽車生產，因為許多汽車供應商目前已經面臨困境，無法承受額外的成本上升，這將導致整個行業出現更廣泛的問題。

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這封信的簽署者包括：汽車創新聯盟、美國國際汽車經銷商協會、美國汽車驅動協會、美國汽車製造商協會原始設備供應商協會、美國全國汽車經銷商協會以及美國汽車政策委員會的負責人。信件的收件人為美國財政部長斯科特 · 貝森特、美國商務部長霍華德 · 盧特尼克和美國貿易代表大使傑米森 · 格里爾。

這些組織強調，當前的經濟環境已經讓許多企業感到壓力，額外的關稅將進一步加重他們的負擔，影響整體產業的穩定性和未來的發展。隨著全球汽車市場的不斷變化，產業內部已經出現許多挑戰，這封信的發出正是希望引起政府的重視，避免政策的改變對美國汽車產業造成不可逆轉的損害。