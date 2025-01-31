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鉅亨速報 - Factset 最新調查：普得集團(PHM-US)EPS預估下修至12.4元，預估目標價為135.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對普得集團(PHM-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.36元下修至12.4元，其中最高估值14.58元，最低估值11.99元，預估目標價為135.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值14.58(14.58)16.2915
最低值11.99(12.06)12.8814.5
平均值12.72(13.25)14.1214.82
中位數12.4(13.36)13.9714.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值190.91億204.81億205.81億
最低值177.91億181.85億198.31億
平均值182.73億193.46億201.29億
中位數181.65億193.49億199.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.187.4311.0111.7214.69
營業收入110.36億139.27億162.29億160.62億179.47億

詳細資訊請看美股內頁：
普得集團(PHM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPHM

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