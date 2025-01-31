鉅亨速報 - Factset 最新調查：普得集團(PHM-US)EPS預估下修至12.4元，預估目標價為135.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對普得集團(PHM-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.36元下修至12.4元，其中最高估值14.58元，最低估值11.99元，預估目標價為135.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.58(14.58)
|16.29
|15
|最低值
|11.99(12.06)
|12.88
|14.5
|平均值
|12.72(13.25)
|14.12
|14.82
|中位數
|12.4(13.36)
|13.97
|14.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|190.91億
|204.81億
|205.81億
|最低值
|177.91億
|181.85億
|198.31億
|平均值
|182.73億
|193.46億
|201.29億
|中位數
|181.65億
|193.49億
|199.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.18
|7.43
|11.01
|11.72
|14.69
|營業收入
|110.36億
|139.27億
|162.29億
|160.62億
|179.47億
詳細資訊請看美股內頁：
普得集團(PHM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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