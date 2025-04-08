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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至3.13元，預估目標價為62.12元

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.22元下修至3.13元，其中最高估值3.5元，最低估值2.76元，預估目標價為62.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.5(3.5)4.565.155.48
最低值2.76(2.76)3.063.455.35
平均值3.14(3.18)3.94.485.42
中位數3.13(3.22)3.884.675.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值327.40億348.83億365.66億362.17億
最低值308.01億308.12億310.51億345.08億
平均值316.98億328.95億340.59億353.63億
中位數318.25億327.44億338.95億353.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.603.123.843.170.82
營業收入97.24億119.46億134.68億121.86億211.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSW

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