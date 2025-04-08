鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至3.13元，預估目標價為62.12元
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.22元下修至3.13元，其中最高估值3.5元，最低估值2.76元，預估目標價為62.12元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.5(3.5)
|4.56
|5.15
|5.48
|最低值
|2.76(2.76)
|3.06
|3.45
|5.35
|平均值
|3.14(3.18)
|3.9
|4.48
|5.42
|中位數
|3.13(3.22)
|3.88
|4.67
|5.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|327.40億
|348.83億
|365.66億
|362.17億
|最低值
|308.01億
|308.12億
|310.51億
|345.08億
|平均值
|316.98億
|328.95億
|340.59億
|353.63億
|中位數
|318.25億
|327.44億
|338.95億
|353.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.60
|3.12
|3.84
|3.17
|0.82
|營業收入
|97.24億
|119.46億
|134.68億
|121.86億
|211.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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