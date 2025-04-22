美中關稅戰 林毅夫：美國面臨的困難比中國大

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-22 09:40

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中國公共外交協會周一（21 日）在北京舉辦「臨甲 7 號」沙龍交流會，邀請北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫就中國最新經濟政策與未來發展作主旨發言，並與中外媒體記者互動交流。

以下是《直新聞》列出的林毅夫與中外媒體記者交流摘要：

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問：若當前關稅水準持續，您認為這將對中國的 GDP 產生何種影響？您認為當前的關稅戰會否升級為全球貿易戰？

林毅夫：這是一個好問題，也是大家關心的問題。我們知道中國是一個大經濟體，尤其我們是以國內大循環為主的經濟體，就像一艘大的航空母艦一樣。我相信只要把我們自己的事做好，只要把我們所具有的優勢用好，那麼今年「兩會」的時候提出 5% 左右的經濟增長目標，我個人相信還是能夠實現的。

我相信美國面臨的困難比中國大，因為中國面臨的困難，是說我過去產能生產出來，是賣到國外去，現在國外不買的，我找到中國國內的市場或是其他地方的市場。我產能是在這個地方的，購買能力是可以有財政政策、貨幣政策，還有一些有針對性的政策來提高的，且這些政策會很快推出。

美國它這些產品過去是從國外進口的，它現在要製造業回流，從投資到建廠，也要一年、兩年以後。這段時間它東西價格會非常高，會供給能力不足，並且即使它能製造業回流，也是沒有比較優勢的製造業，它生產的價格也一定會比從國外進口價格高。

在這種情況之下，我覺得美國的人民要付出巨大的代價。我相信美國這個政策是不理性的，不理性的東西它不能持久，只要我們堅定信心，大家團結一致，我相信一定能夠度過這個難關。

問：2018 年川普第一次發起貿易戰時，中方反應相對溫和。這一次我們看到中方的反制更加堅決，您怎麼看這種變化？

林毅夫：川普第一任上台的時候，他對中國的貿易戰、科技戰也是一點一點地增加，他並不是一下子全部底牌都翻出來。在這種狀況下，我們當然也願意談。

這次不一樣，他是一下子那麼多牌都出來了。我們是談大門敞開，要打我們奉陪到底，所以從原則上來說沒變化。

但是我們與人為善，我們知道貿易是雙贏的，貿易對中國有利，對美國有利，對世界也有利。中美兩個世界最大的經濟體如能夠攜手合作，不僅能夠帶來我們兩國的共同發展，也會給全世界的發展提供一個更好的平台，更好的機遇。

問：中美貿易未來是不是有「脫鉤」的風險？

林毅夫：中美會不會「脫鉤」，當然任何可能性都不能排除，但我覺得完全「脫鉤」可能性也不大。原因是什麼？因為美國老百姓需要，因為美國的企業需要。你看看現在中國對美出口的智慧手機、一些太陽能光電材料等等，已經不扣稅了。我想你一定注意到，現在中國的幾個跨境電商平台，拼多多海外版 Temu，還有敦煌網突然間熱起來，那都是小的中國商品，通過郵購的方式進入到美國，不用被加徵關稅。

問：李強總理說到在一些關鍵的時間窗口，各方面政策要早出手快出手，對預期形成積極影響，您怎麼看待關鍵的時間窗口？您認為我們還有哪些增量刺激政策可以期待？

林毅夫：這個問題也非常好，因為對川普上台以後可能採取的一些政策措施，應該都在我們的沙盤推演當中考慮過，所以政府其實有很多政策措施可以用，比如說我們貨幣政策可以適當寬鬆，我們可以降低利息，我們可以降準，我們也可以有結構性的貨幣政策，對某些受到影響比較大的產業給予更多貸款。

另外，我們的財政政策更積極，可以支持一些我們短板領域的投資，給它必要的稅收或是投資幫助等等。