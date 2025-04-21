美中貿易戰火延燒 美國牛肉從北京餐館菜單上消失

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-21 17:20

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北京知名美式燒烤餐廳 Home Plate BBQ 近日宣布，由於美中貿易戰導致美國牛肉關稅大幅攀升，餐廳將被迫更換菜單，以澳洲牛肉取代原本作為招牌的美國牛肉。這間由一位德州人共同創立、在北京擁有三家分店的餐廳，其遭遇反映了貿易戰對兩國貿易往來的具體衝擊。

Home Plate BBQ 的營運總監 Charles de Pellette 表示，在美中貿易戰開打前，美國牛肉的價格就已不菲。北京對美國牛肉課徵高達 125% 的報復性關稅，再加上原有的 22% 關稅，使得美國牛肉的價格變得難以負擔。

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De Pellette 坦言：「這基本上讓我們難以繼續使用美國牛肉」。

這間餐廳每月使用約 7 至 8 噸的牛胸肉，過去完全從美國進口。隨著庫存的美國牛肉即將在數周內用罄，這家以美式南方燒烤聞名的餐廳將全面改用澳洲牛肉。

De Pellette 透露，他們將轉用澳洲 M5 等級的牛肉。他強調：「我們仍然認為 (澳洲牛肉) 在口味、品質和風味上是一樣的，但我們不得不因為市場壓力與關稅而做出改變」。

除了牛肉，Home Plate BBQ 的豬肋排也將改從加拿大進口。一位不願具名的北京牛肉供應商指出，由於關稅的敏感性，許多餐廳都面臨同樣的困境，不得不轉向澳洲牛肉，甚至連美式牛排餐廳也不例外。

美國牛肉價格在貿易戰前就已上漲，部分原因是多年乾旱導致美國牛群數量降至 1950 年代以來的最低點。在中國經濟趨緩、消費者對價格更加敏感的情況下，高昂的美國牛肉價格更難被接受。

據報導，美國牛胸肉價格在去年 5 月至今年 3 月間，已上漲近 50%，關稅實施後更是飆升，導致供應短缺或成本幾乎比一年前翻倍。