Google利用AI壟斷搜尋市場？美司法部反壟斷案開審 恐重塑網路格局

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-22 09:20

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美國司法部對 Alphabet 旗下的 Google(GOOGL-US) 展開歷史性的反壟斷訴訟，並於周一（21 日）正式開庭審理。司法部指出，Google 可能利用其人工智慧（AI）產品進一步擴張在網路搜尋領域的主導地位，呼籲法官採取強而有力的措施，以阻止其壟斷行為。此案結果可能徹底改變網路使用的方式，甚至動搖 Google 作為「線上資訊入口網站」的地位。

多家外媒報導，Google 正試圖結合 AI 與搜尋引擎，以強化主導地位。如根據庭審文件，Google 已與三星達成協議，每月支付「鉅額資金」在其智慧手機等裝置上預裝 Gemini AI 應用程式，合約可延續至 2028 年。儘管具體金額未公開，但 Dahlquist 指出這是非常可觀的支出，顯示 Google 持續投入資源以保持其市場優勢。

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雖然 Google 在搜尋市場的市佔率已從 2020 年的近九成下滑至目前的約八成，但司法部與各州仍憂心其在 AI 搜尋領域可能重蹈覆轍。隨著像 OpenAI 的 SearchGPT 與 Perplexity AI 等 AI 搜尋引擎興起，法院也將發傳票要求這些競爭對手作證。

值得注意的是，Google 自身也積極發展「檢索增強生成」（Retrieval Augmented Generation）技術，結合大型語言模型與傳統搜尋技術，並推出 Google AI 摘要功能，直接顯示在搜尋結果頂部。這些 AI 搜尋創新雖提升使用者體驗，但也可能讓 Google 再次取得絕對優勢。

美國司法部希望法院頒布命令，要求 Google 出售旗下的 Chrome 瀏覽器，並採取其他行動，終結其在搜尋市場的壟斷地位。司法部律師 David Dahlquist 在開庭陳詞時指出，「現在是告訴 Google 和其他壟斷者的時候了，違反反壟斷法是有代價的。」他表示，法院必須採取強力措施，防止 Google 利用其 AI 產品進一步擴大其在網路搜尋市場的壟斷地位。

美國司法部與多州檢察長建議法院採取廣泛補救措施，迅速打破 Google 的搜尋壟斷，包括終止與蘋果等裝置製造商的獨家預設搜尋協議，並強迫 Google 向競爭者授權其搜尋結果。若其他手段無效，司法部甚至提出迫使 Google 出售 Android 系統的可能性。

對此，Google 則警告，若終止向瀏覽器和裝置製造商的付款，將提高智慧手機成本，並影響像 Mozilla 這類 89% 收入來自與 Google 合作公司的營運。

針對訴訟，Google 律師 John Schmidtlein 回應道，司法部的提案等同於競爭對手的「願望清單」，因為他們想從 Google 的非凡創新中分一杯羹。Google 也主張其 AI 產品與本案焦點的搜尋引擎無關，並警告強制分拆恐將在技術關鍵時刻拖累美國創新，且若最終裁決不利，將提起上訴。

該案件是川普政府第一任期內，對大型科技公司反壟斷打擊行動的一部分，儘管科技公司及其高層已向白宮提出建議，但打擊行動並無放緩的跡象。美國司法部反壟斷司助理司法部長 Gail Slater 與多位官員親自出庭，以示案件擁有跨黨派支持。Dahlquist 強調，無論政府如何改變，此案均獲得司法部的全面支持。