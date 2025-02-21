鉅亨速報 - Factset 最新調查：NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)EPS預估上修至0.58元，預估目標價為15.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.57元上修至0.58元，其中最高估值0.68元，最低估值0.51元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.68(0.68)
|0.93
|1.21
|最低值
|0.51(0.51)
|0.64
|1
|平均值
|0.58(0.58)
|0.8
|1.12
|中位數
|0.58(0.57)
|0.81
|1.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|162.98億
|210.04億
|225.68億
|275.17億
|最低值
|100.78億
|125.67億
|188.54億
|275.17億
|平均值
|128.90億
|158.60億
|211.72億
|275.17億
|中位數
|113.64億
|142.72億
|220.95億
|275.17億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.78
|-0.04
|-0.08
|0.22
|營業收入
|6.48億
|13.85億
|37.34億
|70.11億
詳細資訊請看美股內頁：
NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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