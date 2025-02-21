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鉅亨速報 - Factset 最新調查：NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)EPS預估上修至0.58元，預估目標價為15.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.57元上修至0.58元，其中最高估值0.68元，最低估值0.51元，預估目標價為15.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.68(0.68)0.931.21
最低值0.51(0.51)0.641
平均值0.58(0.58)0.81.12
中位數0.58(0.57)0.811.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值162.98億210.04億225.68億275.17億
最低值100.78億125.67億188.54億275.17億
平均值128.90億158.60億211.72億275.17億
中位數113.64億142.72億220.95億275.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.78-0.04-0.080.22
營業收入6.48億13.85億37.34億70.11億

詳細資訊請看美股內頁：
NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNU

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