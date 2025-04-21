近700多年來首位非歐洲出身天主教教宗方濟各辭世 享年88歲

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-21 17:02

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羅馬天主教教宗方濟各 (Pope Francis) 在梵蒂岡當地時間周一 (21 日) 早上 7 點 55 分逝世，享年 88 歲，而他的離世標誌著他 12 年教宗任期的結束，也將啟動新一屆教宗選舉的程式。

梵蒂岡樞機團團長 Kevin Farrell 周一宣佈上述消息時說：「羅馬主教方濟各今晨返回天父的懷抱，他的一生皆奉獻於侍奉主與祂的教會。

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方濟各的健康問題長期受到關注，2021 年曾因腸道疾病接受緊急手術，2023 年又因支氣管炎和疝氣兩度入院，今年 2 月也因呼吸困難入院，之後確診為雙側肺炎。

經過長時間治療，病情有所好轉，方濟各得以返回梵蒂岡聖瑪爾塔住所休養。這也是他自當選教宗以來住院時間最長的一次。出院時，醫療團隊曾提醒，教宗年事已高、體力虛弱，要完全康復尚需「很長一段時日」。

教宗逝世前一天，仍堅持出席在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉行的復活節慶典。教宗在聖彼得大教堂陽臺上露面，向現場民眾揮手致意，並發表「降福羅馬、普世萬民」(Urbi et Orbi) 講話，向全球信眾送上復活節祝福。

本名 Jorge Mario Bergoglio 的方濟各是首位來自拉丁美洲的羅馬天主教教宗，更是近 1300 年來首位非歐洲出身的教皇領袖。自 2013 年起擔任教宗職務，領導全球逾 10 億信徒，致力於推動教會改革與社會正義。

方濟各在 1936 年 12 月 17 日出生於阿根廷布宜諾斯艾利斯的一個義大利移民家庭，青年時期曾做過清潔工和夜總會保鏢，後投身化學技術領域。1969 年，33 歲的他加入耶穌會並成為神父，憑藉卓越的領導力，36 歲便成為阿根廷及烏拉圭耶穌會總會長，創下該修會最年輕會長的紀錄。

1992 年，教宗若望保祿二世任命他為布宜諾斯艾利斯輔理主教，開啟了他在梵蒂岡的晉升之路。2001 年，他晉升為樞機主教，並於 2013 年在教宗選舉秘密會議中脫穎而出，成為第一位來自拉丁美洲的教宗，其頭銜「方濟各」致敬亞西西的聖方濟各，象徵對貧窮與謙遜的堅持。

方濟各的任期充滿爭議與突破。他多次呼籲教會回歸「服務底層」的初心，主張以包容化解分歧。2023 年，他公開支持同性戀群體，稱「教會應陪伴所有人尋找信仰之路」，並允許神職人員為同性伴侶舉行祝福儀式，儘管強調這不等同於婚姻認可。

2023 年，他還賦予女性在主教會議中的投票權，打破千禧年傳統，推動性別平等邁出歷史性一步。