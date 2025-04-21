期貨公會慶30年 期貨總成交近4億口 陳佩君：持續精進人才培育 邁向亞洲資產管理中心

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-21 19:52

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中華民國期貨業商業同業公會（簡稱期貨公會）上週五 (18 日）舉辦成立週年慶祝晚宴，邀請主管機關、證券期貨周邊單位首長、歷屆理監事、業界先進等貴賓共襄盛舉，期貨公會理事長陳佩君表示，將持續精進人才的培育，因為人才與商品是期貨業推動台灣成為亞洲資產管理中心的兩大關鍵。

期貨公會理事長陳佩君致詞揭開序幕，她首先感謝主管機關的指導，期交所及各周邊單位的支持。我國期貨交易從一開始的外期，直至民國 86 年期交所成立，87 年推出第一項本土期貨商品—台指期，由單純的指數期貨發展至今多元化商品，30 年來，交易機制更加成熟，交易量也屢創新高。期貨市場發展過程經歷了許多衝擊，但也因為有這些難關與挑戰，醒思精進，進而讓期貨市場更健全，更具韌性。

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陳佩君也特別感謝歷屆理事長、理監事及委員會委員對期貨公會 30 年來發展的貢獻，包括推動公會由區域性轉型為全國性公會及購置公會會所，為公會永續經營建立良好的根基。近年來公會廣納同業意見，針對法規鬆綁及業務開放提出建議，比方說：期交所採納公會建議推出微型小型商品、將個股期納入夜盤等等。另外，也在主管機關、期交所的指導下，持續優化 ANC 計算的合理性，兼顧風控及業務發展彈性。此外，亦積極向資訊廠商爭取提升交易系統穩定，保障會員權益。公會將持續精進人才的培育，因為人才與商品是期貨業推動台灣成為亞洲資產管理中心的兩大關鍵。

晚宴並邀請金管會副主委陳彥良致詞，除肯定期貨公會肩負主管機關賦予自律職責、政策協調與法令遵循上的積極角色，並表示，公會在人才培育方面成績卓著，透過舉辦在職訓練、研討會等多元課程，與時俱進的提升從業人員專業素養；同時，配合政府政策執行打擊金融詐騙、強化資訊安全防護、重視公平待客、推動金融科技發展，營造友善金融環境等諸多議題，展現積極作為；面對全球經濟與對等關稅政策變化帶來的挑戰，他強調，期貨具備避險與價格發現的重要功能，是健全市場的重要工具，期貨公會未來也將持續扮演穩健發展的關鍵推手。

臺灣期貨交易所董事長吳自心致詞時則以市場發展數據為例，見證台灣期貨市場的蓬勃成長，他指出，民國 87 年 7 月臺指期上市以來，交易量從當年的 27 萬口，成長至去（113）年達 3 億 9 千 5 百萬口，顯示在期交所、期貨公會，期貨先進共同努力下，期貨產業展現強勁動能與潛力，未來可期。

期貨公會慶祝成立 30 週年，以「感恩有您 期創新局」為主題，感謝各界一路以來的信任與支持。展望未來，期貨公會將持續凝聚力量，開創穩健發展新局，本次 30 週年 Logo 設計以金色象徵 30 年的傳承與光輝未來，湖水綠則代表對 ESG 理念的重視，寓意市場的永續與活力。

晚宴特別播放週年紀念影片，與來賓一同回顧市場精彩發展，並由金管會、證期局、期交所、證交所、櫃買中心、集保及證券商公會等單位首長共同進行三十週年啟動儀式。活動中亦表揚歷屆理事長與資深理監事，感謝其多年來對期貨產業的領導與貢獻。另外，CME Group、CBOE、Eurex、ICE SG、SGX、OSE 等國外交易所及新加坡 Philip Nova 高層主管也錄製影片，香港交易所及倫敦金屬交易所 (LME) 則是來函為期貨公會成立三十週年帶來祝福。期貨公會亦特別製作 30 週年紀念網頁，珍藏公會發展歷程與精彩時刻，供各界點閱回顧。