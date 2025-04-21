中國3月對美大宗商品進口量暴減 「這2項」吞歸零膏

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-21 16:45

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受到中美貿易戰升級影響，中國 3 月份大幅削減美國大宗商品進口量，其中液化天然氣和小麥降至為零。

中國海關 20 日公佈的數據顯示，受貿易戰受影響最嚴重的是液化天然氣和小麥，3 月這兩種商品的購買量都降至零。去年，美國佔中國小麥進口量的 17%，佔中國液化天然氣進口量則為 5%。

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中國於 2 月對美國能源產品徵收 10% 至 15% 的報復性關稅，並於 3 月對美國農產品徵收了類似關稅。自 4 月初貿易戰升級以來，雙方對彼此的商品徵收超過 100% 的全面關稅，中國的採購量可能會進一步減少。

其他農產品的進口量，在 3 月也出現大幅下滑。美國棉花進口量較去年同月暴跌 90%，僅略高於 14,000 公噸。玉米進口則降至不到 800 公噸，為自 2020 年 2 月以來的最低水準。

此外，美國液化石油氣的採購量暴跌 36%，降至 102 萬公噸；用於煉鋼的煤炭運輸量則大減 62%，至 20.8 萬公噸。

不過，原油進口量上升了 25%，達到 54.2 萬公噸，與整體進口的大幅增加相符，儘管美國在中國原油供應國的排名中僅勉強擠進前十。