小麥價格觸及近3個月新高 交易員等待美中關稅戰進展

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-05 14:50

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由於交易商考慮到中國對美國關稅的謹慎態度，且市場等待世界兩大經濟體領導人可能舉行的會談細節，小麥價格觸及近 3 個月來新高。

目前，華盛頓和北京之間正在醞釀新一輪貿易戰，過去一周，貿易戰的預期已引起糧食市場的動盪。中國周二 (4 日) 雖然宣布對美國的舉動採取報復性關稅，但分析師大多認為，其實際行動是經過深思熟慮的，表明北京方面正試圖避免出現嚴重升級的最壞情況。

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報導稱，「在美國設定的最後期限之前，中國在官方媒體和社群媒體上採取的克制回應和總體友好的語氣表明，中國正努力創造有利於談判的環境。」

中國大宗商品諮詢公司上海匯商諮詢有限公司分析師 Rosa Wang 表示：儘管北京的反制措施不針對農產品，但市場仍然對未來中美關係的不確定性頗感擔憂。

在上一交易日，包括小麥在內的穀物價格上漲，原因是北京對美國能源和農業設備徵收關稅，但在川普對中國商品徵收 10% 的關稅生效後不久，農作物價格未再繼續上漲。川普周一表示，他預計將「24 小時內」與中國進行會談，但此後他暗示會談可能會推遲。

不過，人們仍擔心中美貿易緊張局勢可能波及黃豆等農產品。中國是黃豆的最大進口國。中國的黃豆粕價格在農曆新年假期後的第一個交易日大幅上漲，達到 3 個月來的最高點。

另外，大連商品交易所交投最活躍的豆粕價格一度上漲 3.2%，創 3 個月來最大盤中漲幅。大連豆油期貨上漲 2.7%，棕櫚油期貨上漲 2.1%。中國玉米價格一度上漲 1.1%。