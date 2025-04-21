【美股盤前】川普連日施壓聯準會降息，美元持續走弱，避險資金湧入非美貨幣

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美國 10 年期公債殖利率 近兩週大幅攀升 16 個基點，現報 4.36%；一般而言，美債殖利率走升應支撐美元，然兩者現呈背離，顯示投資人對美元避險地位及全球金融體系核心角色存疑。

美元持續走弱，避險資金湧入各國貨幣，美元兌瑞郎跌至 0.8078，創 2011 年 9 月以來新低；美元兌日圓跌至 140.71，創 2024 年 9 月以來新低。