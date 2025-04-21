【美股盤前】川普連日施壓聯準會降息，美元持續走弱，避險資金湧入非美貨幣
鉅亨研報 2025-04-21 15:37
一、美股 / 全球市場動態
1. 川普連日施壓聯準會降息，美元持續走弱，避險資金湧入非美貨幣
川普連日公開施壓聯準會主席鮑爾降息，白宮顧問坦承目前正研究解職鮑爾可能性；然而美國財政部長貝森特私下多次警示白宮，此舉恐衝擊金融市場穩定。
美元指數持續探底，現報 98.22。市場推測早盤美元急跌主因為: 白宮國家經濟委員會主任哈塞特週五公開表示，川普多次施壓鮑爾降息後，避險基金大舉拋售美元。
美國 10 年期公債殖利率近兩週大幅攀升 16 個基點，現報 4.36%；一般而言，美債殖利率走升應支撐美元，然兩者現呈背離，顯示投資人對美元避險地位及全球金融體系核心角色存疑。
美元持續走弱，避險資金湧入各國貨幣，美元兌瑞郎跌至 0.8078，創 2011 年 9 月以來新低；美元兌日圓跌至 140.71，創 2024 年 9 月以來新低。
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2. 美國總經 / 美股焦點：
- 現貨黃金受避險資金追捧，再創歷史新高突破 3380 美元 / 盎司，報價 3380.095 美元 / 盎司，單日漲幅 1.6%。年初迄今，現貨黃金累計漲幅已逾 27%，本月漲幅亦逾 7%。
- 川普暗示無意續推對中國關稅，並表示或考慮調降關稅以穩經濟，同時對美中達成協議抱持信心，預期一個月內可望實現。
- 本週多家美國企業將公布財報，指標股如特斯拉 (TSLA US)、Google、IBM (IBM US) 等將陸續發布，投資人宜密切關注美國各大公司基本面有無變動，以因應目前震盪盤勢。
- 本週 (4/21~4/26) 國際貨幣基金 (IMF) 和世界銀行春季會議登場。儘管就業增長為會議重點之一，然預計貿易緊張局勢及其對全球經濟之影響將成主要議題。各國財長和央行行長亦可能尋求與川普政府會晤，以了解美國於該等機構之未來角色。
3. 美股四大指數昨收：
二、量化交易殿堂智能美股
1. 初次連 3 日 k 值高於 80 或低於 20：
一般常見的技術分析圖示，在 k 值 80 則是紅色區塊。延伸這個概念，將 k 值初次連續 3 天高於 80 或低於 20 的想法，藉由量化實做出來 (上表)，排序依照 20 日漲跌 (%)。
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三、總經行事曆
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