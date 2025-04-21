中國商用飛機再下一城！C909執飛越南國內航線

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-21 15:32

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中國商飛製造的兩架 C909 型客機正式進入越南市場，19 日起執飛越捷航空河內—昆島、胡志明市—昆島航線兩條航線，擴大了 C909 飛機在東南亞地區的覆蓋範圍和使用率。

據悉，這兩架客機由成都航空「濕租」給越捷航空。這是一種國際通行的飛機租賃方式，出租方除了提供飛機，還提供機組人員、安全管理、維修保障和運作控制等方面的支持，實質為提供航空運輸服務。

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根據越南網路媒體「Dan Tri」報道，從河內到昆島的航線機票在 4 月 15 日發售第一天，許多班次的經濟艙和商務艙機票都已售罄。昆島是越南國內的旅遊勝地，每年 1 月至 3 月客運需求量大。

執飛此航線的 C909 飛機是中國自行開發的渦流扇支線飛機，先前已在其他東南亞國家執飛國內和國際航線。

此外，越南政府頒布決定，對民航飛機的進口法規進行調整。明確規定，進口至越南的民航飛機須取得越南建設部、中國民用航空局、美國聯邦航空管理局、歐洲航空安全局、巴西民航局、俄羅斯民航局、加拿大民航局、英國民航局等機構頒發的合格證書後，方可銷售。

這意味著，獲得中國民用航空局合格證書的中國航空飛機，正式被允許進入越南銷售和營運。

馬來西亞航空公司稍早也表示，考慮引進中國商用飛機，中國商飛製造的 C909、C919、C929 機型都在考慮之中。

中國航空專家張寶鑫認為，由於經濟擴張、消費需求提升以及旅遊業恢復，未來 20 年，東南亞地區航空客運量和貨運量都將加速成長，同時，該地區航空市場面臨供應鏈危機加劇運力短缺等問題。