馬航考慮購買中國商用飛機 多款型號成為焦點

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-21 09:02

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馬來西亞航空正考慮購買中國產製的大型商用飛機，包括中國商飛（COMAC）的 C909 與 C919，甚至正在研發中的 C929 都在考慮之中。

中國國家主席習近平近日至馬來西亞進行國事訪問，之後雙方發布聯合聲明，提到「支持馬來西亞的航空公司引進並營運中國商用飛機」，引發關注。

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陸媒報導，聯合聲明中所指的中國商用飛機，主要指的是中國商飛公司生產的 C909 和 C919 飛機。目前 C909 在印尼、越南和寮國都有客戶，C919 則主要服務中國國內市場，最快 2026 年在海外取得突破。

作為馬來西亞最大的國營航空公司，馬航是否考慮購買中國商飛製造的 C909 和 C919 飛機，乃至正在研發中的 C929 飛機，備受關注。

馬來西亞航空董事總經理拿督依占依斯邁（Izham Ismail）表示，公司在製定未來幾年的機隊擴張計劃，正密切評估購買中國商飛公司的飛機，雙方團隊已有過多輪溝通。

被問及具體對 C909、C919 和 C929 中的哪款機型更感興趣，依占依斯邁表示，所有都在考慮之中，「我們在梳邦國際機場的運營就很適合商飛的小機型」。