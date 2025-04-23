超高「爛尾樓」集體復活！天津117+蜀峰468雙雙重啟 專家：中國盤活存量新政發威

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-23 15:20

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中國摩天大樓建設領域本月迎來久違的復甦跡象，天津 117 大廈與成都蜀峰 468 超高層的復工進程，標誌著沉寂多年的城市地標計畫進入新的發展階段，這兩個曾因資金鏈斷裂陷入停滯的超級工程，近期在政策引導與市場力量共同作用下重獲新生，折射出中國房地產市場深度調整後的新動向。

天津 117 大廈的復工之路頗具戲劇性。這座建於 2008 年的建築曾以 596.5 公尺的結構高度位列世界第二，卻在 2016 年主體封頂後陷入漫長停滯。開發商高銀地產因資金鏈斷裂於 2020 年被中國信達起訴，2025 年 1 月正式進入破產清算程序，並指定清算組接管天津摩天大樓專案，上月初正式啟動全面復工。

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根據最新施工許可，該項目將於 4 月 30 日重啟建設，工期兩年，合約金額 5.69 億元。這意味著這座曾被視為「爛尾標竿」的建築，預計在 2027 年重現天際線。

值得一提的是，117 大廈的頂層完全規劃為可使用空間，摒棄多數超高層依賴天線「拔高」的慣例。若僅以最高居住樓層衡量，117 大廈僅次於杜拜哈利法塔，位居全球第二。

在工程技術層面，117 大廈採用漸進收窄的巨型柱與轉換桁架構成周邊支撐體系，既滿足抗風抗震需求，又塑造出 9.5 高寬比的纖細姿態。若按計劃成功建成，將使得天津贏得兩頂摩天樓「桂冠」，一是擁有中國結構第一高樓、中國唯一擁有兩棟超 500 公尺摩天樓的城市。天津周大福金融中心塔樓總高度 530 公尺，為地上 103 層。

此外，幾乎同步啟動復工的成都蜀峰 468 項目，則展現出更明確的推進節奏。

綠地集團周一 (23 日) 正式宣佈，成都綠地蜀峰 468 超高層專案 (下稱蜀峰 468 專案) 全面重啟，預計 2027 年上半年可達到竣工交付條件。這個由綠地集團開發、規劃高度 468 公尺的西南第一高樓，自 2019 年因資金問題停工後，於 2024 年引進中國五冶集團作為合作方。今年 3 月獲得 38.66 億元施工許可後，工程已進入外框鋼結構安裝階段。

工程現況顯示，核心筒已達 444 公尺，外框鋼構完成 417 公尺，剩餘工程定義為「技術方案最複雜、施工難度最艱鉅」的收尾階段。

綠地明確表示，工程提速後將啟動全球招商，試圖將這個停滯十餘年的地標轉化為商業現實。

公開資訊顯示，蜀峰 468 專案主塔樓高 468 公尺，專案建築面積 36.28 萬平方公尺，共 106 層 (地上 101 層，地下 5 層)，涵蓋城市觀光廳、城市會客廳、超五星級酒店、行政公館、超甲辦公大樓、國際會議中心等業態。

值得注意的是，摩天大樓復工潮並非孤立現象。據不完全統計，今年春節後已有武漢綠地中心、重慶陸海國際中心、寧波中心大廈等標誌性項目陸續宣布交付或進入招商階段，其中武漢綠地中心歷經 13 年建設，最終高度從計畫的 636 公尺調整為 475 公尺，成為華中之巔，重慶陸海國際中心在經歷三次開發商更迭後，終於完成 458 公尺塔樓建設，寧波中心大廈以 409 公尺高度刷新浙江天際線。這批項目的集體進展，與中央及地方政策導向形成共振。

政策層面的轉向為摩天大樓復工提供制度支撐。今年中國政府工作報告明確提出「盤活存量用地和商辦用房」，而超高層建築作為核心城市優質資產，自然成為重點對象。

市場信心修復在專案中得到具象體現。鏡鑑諮詢創辦人張宏偉指出，超高層計畫多位於城市核心地段，承載地方政府形象訴求與開發商資產沉澱的雙重屬性。目前復工工程普遍具備兩個特徵，一是地理位置優越，另一個則是屬於「停緩建」而非完全爛尾。

中國企業資本聯盟中國區首席經濟學家柏文喜等專家分析，政策利好疊加經濟復甦預期，使得金融機構對這類優質資產重燃興趣，債務重組與資產重組成為可能。

然而，復工仍面臨多重挑戰。首先，建造成本持續攀升。以成都蜀峰 468 為例，剩餘工程需投入約人民幣 38 億元，而營運階段的維護成本更是天文數字。其次，商業市場供需失衡，戴德梁行數據顯示 2023 年一線城市 A 級商辦空置率達 18.7%，超高層工程動輒數十萬方的辦公空間面臨去化壓力。此外，營運模式轉型迫在眉睫，傳統銷售型思維難以適應自持營運需求，需引進資產管理專業團隊。