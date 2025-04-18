道指自2023年以來首現「死亡交叉」 分析師：別急著悲觀

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-18 14:26

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道瓊斯指數週四 (17 日) 成為最新一個出現「死亡交叉」的美國主要股指，不過從歷史數據來看，投資人沒有太多理由感到擔憂。

道瓊市場數據顯示，這是道瓊指數自 2023 年 11 月以來首次在價格圖表上出現這一不祥訊號。道瓊指數收盤下跌 527.16 點，跌幅 1.3%，報 39142.23 點。

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技術分析師將「死亡交叉」視為不祥信號。當某項資產或指數的 50 天移動平均線跌破 200 天移動平均線時，就會出現死亡交叉。這通常被認為是回調可能演變成更猛烈下跌趨勢的跡象。

就道指而言，出現死亡交叉後的表現一直為上漲，即使在短期內也是如此。道瓊斯的數據追蹤了自 1950 年以來每次出現死亡交叉後的表現，結果顯示，一周後道指略有上漲，之後漲幅甚至更大。

在過去 20 次出現死亡交叉之後，平均而言道指的表現甚至更為強勁。

這就是華爾街一些人將死亡交叉稱為滯後指標的原因。也就是說，它本質上是在告訴我們已經知道的事情：該資產或指數一直在下跌。至於接下來可能發生什麼，它的預測能力則有些不清不楚。