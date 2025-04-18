道指自2023年以來首現「死亡交叉」 分析師：別急著悲觀
鉅亨網編輯林羿君 2025-04-18 14:26
道瓊斯指數週四 (17 日) 成為最新一個出現「死亡交叉」的美國主要股指，不過從歷史數據來看，投資人沒有太多理由感到擔憂。
道瓊市場數據顯示，這是道瓊指數自 2023 年 11 月以來首次在價格圖表上出現這一不祥訊號。道瓊指數收盤下跌 527.16 點，跌幅 1.3%，報 39142.23 點。
道指出現「死亡交叉」的幾天前，標普 500 指數和納斯達克綜合指數也發出了類似信號。今年 3 月，羅素 2000 指數也出現了這種情形。
技術分析師將「死亡交叉」視為不祥信號。當某項資產或指數的 50 天移動平均線跌破 200 天移動平均線時，就會出現死亡交叉。這通常被認為是回調可能演變成更猛烈下跌趨勢的跡象。
不過，從歷史數據來看，投資者沒有太多理由感到擔憂。過去，在出現死亡交叉之後，標普 500 指數和納斯達克指數的表現有升有降。平均而言，接下來一個月會出現更大規模下跌，但到六個月時，回報率又恢復正值。
就道指而言，出現死亡交叉後的表現一直為上漲，即使在短期內也是如此。道瓊斯的數據追蹤了自 1950 年以來每次出現死亡交叉後的表現，結果顯示，一周後道指略有上漲，之後漲幅甚至更大。
在過去 20 次出現死亡交叉之後，平均而言道指的表現甚至更為強勁。
這就是華爾街一些人將死亡交叉稱為滯後指標的原因。也就是說，它本質上是在告訴我們已經知道的事情：該資產或指數一直在下跌。至於接下來可能發生什麼，它的預測能力則有些不清不楚。
eToro 的美國投資和期權分析師 Bret Kenwell) 表示，「技術性死亡交叉並非看起來的那樣是決定性的致命一擊。」
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 道瓊狂瀉超1600 點 川普關稅大刀砍下稱「手術結束了」
- 標普三年首見「死亡交叉」接下來走勢？分析師：沒那麼可怕
- 〈美股盤後〉川普痛批鮑爾遲不降息 道瓊收黑超520點
- 盤中速報 - 道瓊指數大跌1.23%，報39182.37點
上一篇
下一篇