〈星宇開航神戶〉談神戶空港的優勢 今明年還有這些航點會開

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-18 08:40

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星宇航空 (2646-TW) 今 (18) 日開闢神戶航線，為台灣旅客前進日本關西旅遊提供新選擇，星宇航策略長劉允富表示，此次也是對關西運能做統整，神戶機場到市區耗時其實與關西機場差不多，但通關速度相較更快，有其競爭性，若較預期表現好，冬季班表就有可能增班；展望全年，星宇在日本仍將有其他新航點、北美也將開航美國加州安大略，歐洲首個航點則預計於明年開出。

神戶是星宇在日本的第 11 個航點，由於日本航班需求強勁，星宇規劃今年仍將續開新航點，而在東南亞，暫無新的航線將開出，會以放大機型、增加航班密度拓展新動能，明年最快有望開出峇里島。

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長程線方面，星宇北美航線今年將新增美國加洲安大略，而在歐洲，預計 2026 年開出首個航點，西歐、中歐和南歐都不排除拓點可能，例如米蘭、威尼斯，目前也已取得芬蘭航權。

星宇規劃每周飛航神戶 10 班，其中台中 7 班、台北 3 班，4 月台中 - 神戶載客率達 80%，台北 - 神戶有 70-80%，若較預期順利，未來冬季班表有望再增班。