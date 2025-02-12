航空股高飛 星宇、虎航獲納MSCI全球小型指數名單
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-12 09:20
MSCI 全球小型指數今 (12) 日新增 10 檔台灣成分股，星宇航空 (2646-TW)、台灣虎航 (6757-TW) 雙雙入列，顯示航空市況的熱絡，獲國際市場矚目。
星宇航空甫宣布 6 月 2 日起開闢台北 - 加州安大略航線，成為北美航網的第 4 個航點，開航初期每周 4 班，藉此進一步深耕北美轉機市場。
星宇航空目前提供每周 10 班飛往洛杉磯國際機場，西雅圖航線也將自 3 月 1 日起增為每日 1 班，搭配新開出的安大略航線，旅客往返北美和越南、泰國、菲律賓、新加坡等各大亞洲主要城市將更便捷。
隨著第 7-8 架 A350 已於去年底交機，星宇機隊數達 26 架，包括 13 架 A321neo、5 架 A330neo 和 8 架 A350。
另一方面，星宇航空積極拓展東北亞市場，將於 4 月 18 日正式開航台北 - 神戶與台中 - 神戶航線，每周營運 3 班、7 班，成為旅客前往日本關西地區的全新航點選擇。
除了客運航網快速發展，星宇近期獲國際航空運輸協會 (IATA) 頒發 CEIV Lithium Batteries 鋰電池運輸認證，近日再取得 CEIV Pharma 醫藥冷鏈運輸和 CEIV Fresh 生鮮貨物運輸雙認證，成為國內首家同時擁有三項 IATA CEIV 認證的航空公司，目標在特殊貨物運輸做出領先地位。
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