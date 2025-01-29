鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至3.89元，預估目標價為71.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-29 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.8元上修至3.89元，其中最高估值4.04元，最低估值3.76元，預估目標價為71.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.04(4)
|4.47
|4.96
|最低值
|3.76(3.73)
|3.85
|4.96
|平均值
|3.88(3.84)
|4.16
|4.96
|中位數
|3.89(3.8)
|4.14
|4.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.19億
|18.18億
|18.97億
|最低值
|16.78億
|17.07億
|18.97億
|平均值
|17.06億
|17.77億
|18.97億
|中位數
|17.13億
|17.86億
|18.97億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.39
|3.72
|3.49
|3.47
|3.87
|營業收入
|13.98億
|14.04億
|15.18億
|19.41億
|20.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.CBSH-US的目標價調升至68.5元，幅度約3.79%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至7.07元，預估目標價為153.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體(MANH-US)EPS預估下修至4.67元，預估目標價為283.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至2.26元，預估目標價為62.00元
上一篇
下一篇