鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至4元，預估目標價為71.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.94元上修至4元，其中最高估值4.15元，最低估值3.76元，預估目標價為71.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.15(4.15)
|4.61
|5.12
|最低值
|3.76(3.76)
|3.85
|5.12
|平均值
|3.95(3.94)
|4.18
|5.12
|中位數
|4(3.94)
|4.14
|5.12
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.28億
|18.39億
|19.23億
|最低值
|16.78億
|17.07億
|19.23億
|平均值
|17.10億
|17.83億
|19.23億
|中位數
|17.13億
|17.91億
|19.23億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.39
|3.72
|3.49
|3.47
|3.87
|營業收入
|13.98億
|14.04億
|15.18億
|19.41億
|20.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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