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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至4元，預估目標價為71.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.94元上修至4元，其中最高估值4.15元，最低估值3.76元，預估目標價為71.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.15(4.15)4.615.12
最低值3.76(3.76)3.855.12
平均值3.95(3.94)4.185.12
中位數4(3.94)4.145.12

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值17.28億18.39億19.23億
最低值16.78億17.07億19.23億
平均值17.10億17.83億19.23億
中位數17.13億17.91億19.23億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.393.723.493.473.87
營業收入13.98億14.04億15.18億19.41億20.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCBSH

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