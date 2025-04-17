鉅亨速報 - Factset 最新調查：CSX運輸(CSX-US)EPS預估下修至1.7元，預估目標價為33.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:19
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對CSX運輸(CSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.75元下修至1.7元，其中最高估值1.85元，最低估值1.55元，預估目標價為33.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.85(1.85)
|2.17
|2.49
|2.5
|最低值
|1.55(1.65)
|1.75
|1.93
|2.22
|平均值
|1.69(1.76)
|1.96
|2.14
|2.36
|中位數
|1.7(1.75)
|1.95
|2.13
|2.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|146.42億
|154.94億
|162.24億
|170.01億
|最低值
|139.66億
|142.12億
|144.37億
|158.72億
|平均值
|143.14億
|149.70億
|155.01億
|164.37億
|中位數
|143.42億
|150.04億
|154.69億
|164.37億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.20
|1.68
|1.95
|1.85
|1.79
|營業收入
|105.83億
|125.22億
|148.53億
|146.57億
|145.40億
詳細資訊請看美股內頁：
CSX運輸(CSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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