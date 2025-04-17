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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CSX運輸(CSX-US)EPS預估下修至1.7元，預估目標價為33.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:19


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對CSX運輸(CSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.75元下修至1.7元，其中最高估值1.85元，最低估值1.55元，預估目標價為33.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.85(1.85)2.172.492.5
最低值1.55(1.65)1.751.932.22
平均值1.69(1.76)1.962.142.36
中位數1.7(1.75)1.952.132.36

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值146.42億154.94億162.24億170.01億
最低值139.66億142.12億144.37億158.72億
平均值143.14億149.70億155.01億164.37億
中位數143.42億150.04億154.69億164.37億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.201.681.951.851.79
營業收入105.83億125.22億148.53億146.57億145.40億

詳細資訊請看美股內頁：
CSX運輸(CSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCSX

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