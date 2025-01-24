search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CSX運輸(CSX-US)EPS預估下修至1.88元，預估目標價為38.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對CSX運輸(CSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.95元下修至1.88元，其中最高估值2.14元，最低估值1.78元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.14(2.14)2.422.72.65
最低值1.78(1.85)1.891.972.54
平均值1.91(1.95)2.162.362.6
中位數1.88(1.95)2.152.372.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值155.10億164.40億168.90億174.00億
最低值145.53億150.23億154.40億165.35億
平均值148.50億155.33億161.44億169.68億
中位數147.75億155.30億160.34億169.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.201.681.951.85
營業收入105.83億125.22億148.53億146.57億

詳細資訊請看美股內頁：
CSX運輸(CSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCSX

相關行情

台股首頁我要存股
CSX運輸33.671.29%

延伸閱讀


Empty