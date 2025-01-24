鉅亨速報 - Factset 最新調查：CSX運輸(CSX-US)EPS預估下修至1.88元，預估目標價為38.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對CSX運輸(CSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.95元下修至1.88元，其中最高估值2.14元，最低估值1.78元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.14(2.14)
|2.42
|2.7
|2.65
|最低值
|1.78(1.85)
|1.89
|1.97
|2.54
|平均值
|1.91(1.95)
|2.16
|2.36
|2.6
|中位數
|1.88(1.95)
|2.15
|2.37
|2.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|155.10億
|164.40億
|168.90億
|174.00億
|最低值
|145.53億
|150.23億
|154.40億
|165.35億
|平均值
|148.50億
|155.33億
|161.44億
|169.68億
|中位數
|147.75億
|155.30億
|160.34億
|169.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.20
|1.68
|1.95
|1.85
|營業收入
|105.83億
|125.22億
|148.53億
|146.57億
詳細資訊請看美股內頁：
CSX運輸(CSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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