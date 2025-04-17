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鉅亨速報 - Factset 最新調查：公民金融集團(CFG-US)EPS預估下修至3.75元，預估目標價為47.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對公民金融集團(CFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.81元下修至3.75元，其中最高估值3.85元，最低估值3.6元，預估目標價為47.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.85(3.95)5.26.3
最低值3.6(3.62)4.585.95
平均值3.74(3.79)4.936.15
中位數3.75(3.81)4.936.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值82.27億89.09億96.24億
最低值80.70億86.76億93.74億
平均值81.47億88.31億94.78億
中位數81.47億88.59億94.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.225.164.103.133.03
營業收入77.18億72.11億93.04億121.92億124.74億

詳細資訊請看美股內頁：
公民金融集團(CFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCFG

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