鉅亨速報 - Factset 最新調查：公民金融集團(CFG-US)EPS預估下修至3.75元，預估目標價為47.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對公民金融集團(CFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.81元下修至3.75元，其中最高估值3.85元，最低估值3.6元，預估目標價為47.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.85(3.95)
|5.2
|6.3
|最低值
|3.6(3.62)
|4.58
|5.95
|平均值
|3.74(3.79)
|4.93
|6.15
|中位數
|3.75(3.81)
|4.93
|6.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|82.27億
|89.09億
|96.24億
|最低值
|80.70億
|86.76億
|93.74億
|平均值
|81.47億
|88.31億
|94.78億
|中位數
|81.47億
|88.59億
|94.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.22
|5.16
|4.10
|3.13
|3.03
|營業收入
|77.18億
|72.11億
|93.04億
|121.92億
|124.74億
詳細資訊請看美股內頁：
公民金融集團(CFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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