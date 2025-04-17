search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：公民金融集團CFG-US的目標價調降至47.5元，幅度約5.94%

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對公民金融集團(CFG-US)提出目標價估值：中位數由50.5元下修至47.5元，調降幅度5.94%。其中最高估值58元，最低估值43元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予公民金融集團評價：積極樂觀12位、保持中立10位、保守悲觀0位。

公民金融集團今(17日)收盤價為35.46元。近5日股價上漲5.94%，標普指數下跌3.32%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CFG市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
公民金融集團35.46-1.77%

延伸閱讀


Empty