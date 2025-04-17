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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧姆尼康集團OMC-US的目標價調降至100元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對奧姆尼康集團(OMC-US)提出目標價估值：中位數由104元下修至100元，調降幅度3.85%。其中最高估值114元，最低估值83元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予奧姆尼康集團評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀1位。

奧姆尼康集團今(17日)收盤價為71.27元。近5日股價上漲3.85%，標普指數下跌3.32%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股OMC市場預估目標價

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