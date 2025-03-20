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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧姆尼康集團OMC-US的目標價調降至107元，幅度約4.89%

鉅亨網新聞中心 2025-03-20 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對奧姆尼康集團(OMC-US)提出目標價估值：中位數由112.5元下修至107元，調降幅度4.89%。其中最高估值120元，最低估值83元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予奧姆尼康集團評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀1位。

奧姆尼康集團今(20日)收盤價為81.49元。近5日股價上漲4.89%，標普指數上漲1.36%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股OMC市場預估目標價

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