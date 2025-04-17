中國持續力挺民營企業 上海市推26條新政力拼民營經濟發展

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-17 17:30

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中國持續加大促進民營經濟與企業發展，上海市政府今 (17) 日舉行記者會介紹日前發布的《新時代新征程促進民營經濟高品質發展的若干措施》(下稱若干措施)，從優化營商環境、強化金融支持、保障合法權益等六大方面推出 26 項創新政策，為民營經濟發展注入新動能。

在優化民營經濟發展環境上，上海推出四大舉措，圍繞保障民營企業依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭。一是嚴格實施市場准入負面清單。二是嚴格落實公平競爭審查制度。三是確保建設工程招投標全過程公開公平公正。四是保障民營企業平等參與政府採購。

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在加快完善民營企業投融資支援政策，聚焦關鍵領域和重點環節，拓寬民營企業發展空間，著力解決融資難問題，主要提出支援民營企業擴大有效投資、支援民營企業參與「兩重」「兩新」、加大金融機構信貸投放力度以及拓寬民營企業融資管道等 4 大工作措施。

有關加大金融機構信貸投放力度舉措上，上海市提出「區塊鏈 + 供應鏈」金融模式，推動龍頭企業利用分散式帳本技術完善供應鏈管理，政策性融資擔保基金規模將擴容至 500 億元。針對民企關注的帳款拖欠問題，建立「紅黃藍」三級預警機制，並同步完善中小微企業法律救濟「快速通道」。

上海市經信委透露，正在搭建民營企業科技創新服務平台，首批將開放中科院上海分院等 23 個重點實驗室資源。

在解決著力解決拖欠民營企業帳款問題方面，則主要提出 2 項措施。一是持續開展清理拖欠企業帳款專項行動。二是強化守信激勵和失信懲戒。

在依法保護民營企業和民營企業家合法權益方面，則主要提出 5 項措施。一是加強民營經濟法治保障。二是優化涉企行政檢查。三是深化包容審慎監管。四是依法依規辦理涉企案件。五是營造清朗網路輿論環境。

第五大方面則是大力支援民營企業創新開放發展，則主要提出 5 項措施。一是鼓勵民營企業積极參與重點科技攻關任務。二是推動科技創新資源分享。三是集聚各類功能性機構。四是加強民營企業智慧財產權服務和保護。五是助力民營企業國際化發展。

最後一個方面則是切實加強民營經濟發展服務保障，則主要提出 6 項措施。一是優化惠企政策服務。二是強化各類要素保障。三是完善與民營企業常態化溝通交流機制。四是全面構建親清政商關係。五是支援民營企業和民營企業家勇擔時代重任。六是強化政策措施落實。

根據上海市發改委相關負責人介紹，26 項措施中 9 項聚焦新質生產力培育，特別設立 50 億元新賽道產業基金，支持民企參與 6G、量子計算等前沿領域研發。在人才政策方面，開通民營企業職稱評審「直通車」，允許高層人才透過「綠色通道」直接申報正高級工程師。

為強化政策落地，上海建立由 27 個部門組成的民營經濟工作專班，每月 15 日固定舉辦「政企圓桌會」。