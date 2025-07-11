鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-11 17:00

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中國國務院辦公室周三 (9 日) 正式印發《關於進一步加大穩就業政策支持力度的通知》(下稱《通知》)，從七個方面推出系統性政策措施，以應對當前複雜嚴峻的就業情勢。這份被業界稱為「穩就業組合拳」的政策文件，旨在透過財政補貼、社保優惠、技能培訓等多維度措施，全力穩定就業市場基本盤。

砸錢穩就業！陸國務院緊急推7項新政策 補助聘用青年失業者企業每人最高6200元

最新統計顯示，今年 5 月中國失業率為 5%，其中 16 至 24 歲青年失業率高達 14.9%，較一年前上升 0.7 個百分點。值得關注的是，2025 屆全國一般大學畢業生規模預計將達到創紀錄的 1222 萬人，較一年前增加 43 萬人。

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根據智聯招聘發布的《2024 中國新型彈性就業報告》，新型彈性就業職缺佔比從 2019 年的 8.4% 快速攀升至 2024 年的 15.2%，反映出勞動市場結構的深刻變革。

針對青年就業難題，《通知》推出一場力度空前的擴崗補助政策。企業每吸收一名 16 至 24 歲登記失業青年就業，並依規定繳納社保滿 3 個月，即可獲得每人最多 1500 元 (人民幣，下同)(約新台幣 6210 元) 的一次性補助。這項政策將持續執行至 2025 年底，所需資金從失業保險基金中列支。

根據專家計算，此舉將直接惠及數百萬青年求職者，同時激勵企業擴大用工規模。

在社保支持方面，《通知》將社會保險補貼範圍擴大至重點產業中小微型企業。企業只要與重點群體簽訂 1 年以上勞動合約並繳納社保，即可按個人繳費額的 25% 獲得補貼，期限 1 年。

此外，穩崗返還政策力道也顯著加大，中小微型企業返還比例上限從 60% 提升至 90%，大型企業從 30% 提至 50%。這些措施預計將為參保企業減輕數以百億計的用工成本。

彈性就業和新業態就業成為政策關注焦點。《通知》要求擴大以工代賑實施範圍，在縣域範圍內規劃實施城鄉融合發展和農業農村基礎建設項目，創造更多就業崗位。同時實施「技能照亮前程」培訓行動，指導技工院校開設先進製造業、生活服務業緊缺專業，並與企業合作進行訂單培養。

中國社會科學院研究員房連泉指出，目前就業市場的特徵之一是結構性矛盾。一方面，有些工作無人問津，另一方面，部分求職者難以找到適合的工作。因此，需要加強技能培訓，讓勞工技能與職缺需求相符。培訓的方向要與能創造就業機會、解決實際就業困難的產業緊密結合，以便有效解決就業問題。此外，也應加強公共就業服務平台的建設，提升資訊服務水平，以更好地促進就業市場的供需對接。

知名經濟學者、工信部資通經濟專家委員會委員盤和林則認為，為提升相關服務的精準度和有效性，首先應加強企業用工指導，消除就業資訊不對稱現象，政府要透過網路技術和設置服務專員的方式，將就業的供需資訊連結起來。

困難畢業生幫扶機制進一步改善。《通知》要求建立「一對一」實名幫扶台賬，為每個困難畢業生推薦至少 3 個優質職位。離校後未就業畢業生將享「1131」就業服務包，包括政策宣傳介紹、職業指導、職位推薦和培訓機會。失業保險保障網也進一步織密，對符合資格的失業人士按時足額發放保險金，並納入社會救助範圍。

業內專家普遍認為，當前就業情勢呈現總量壓力與結構性矛盾並存的局面。盤和林表示，穩就業需要建構「穩企業 - 穩市場 - 穩預期」的良性循環。企業作為就業載體，其經營狀況直接影響就業吸收能力，市場需求的恢復是企業發展的前提，而穩定的政策預期則能增強企業發展信心。