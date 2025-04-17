華爾街：川普關稅政策恐動搖美元避險與儲備地位 且難恢復

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-17 13:40

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一些華爾街人士警告，美國總統川普採取的強硬關稅策略，可能對美國市場造成持久性的影響。具體而言，美元做為可靠「避風港」的地位已經受損，在全球儲備貨幣的角色也日益顯得不確定。

從美元與其他市場長期關聯性的破裂可以看出，人們對美元的不滿日益增長。渣打銀行全球 G-10 外匯研究主管兼北美宏觀經濟策略師 Steve Englander 指出，自川普宣布關稅以來，這種模式已經顯現，「市場現在顯然存在疑慮」。

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當投資者對股票和債券失去信心時，許多人通常會轉向全球貨幣市場尋求避險。數十年來，美元、瑞士法郎和日元一直是投資者在動盪市場中尋求穩定避風港的首選。

然而，儘管日元、瑞士法郎和歐元在過去幾周大幅上漲，但追蹤美元兌主要貨幣籃子表現的 ICE 美元指數 (DXY)，卻跌至 3 年來的最低點。相比之下，瑞士法郎近期已攀升至 14 年來的最強勁水準。

麥格理集團金融市場經濟學家 Thierry Wizman 表示，這次的拋售並非全球對美元信心首次受到挑戰。他指出，在 2007 年左右開始的金融危機初期，市場對美元也曾出現「許多憂慮」。當時，投資者最初認為次級抵押貸款危機是美國獨有的問題。然而，到了 2011 年歐洲債務危機引發紓困時，對美元的信心已恢復。

Wizman 認為，這次的情況有所不同。川普政府推行的關稅政策似乎並非旨在提振市場對美元的信心，而是意圖破壞華盛頓此前所倡導的體系。他表示，這項政策轉變不僅威脅到美元在市場壓力時期的避險地位，還可能削弱美元作為事實上全球貨幣的地位。這可能會引發一系列負面後果，包括美國政府和消費者面臨更高的借貸成本。

Wizman 強調：「在 (金融危機) 期間，美國並未出現瓦解國際貿易體系或國際金融體系的行動。我們經歷了一場金融衝擊，但如果說有什麼不同，那就是美國決策者積極主動地試圖拯救這個體系，包括透過外交手段。」

他接著說：「現在人們的看法是，不僅動機改變了，方法也改變了。這表明美國不再是其自身體系的擔保人。相反，美國正以一種非外交和突然的方式解構這個體系。」

加拿大皇家銀行財富管理固定收益投資組合策略師 Atul Bhatia 認為，任何擺脫以美元為全球商業中心體系的轉變都不會在一夜之間發生。他說：「網路效應非常強大」。

從某些指標來看，世界在過去幾十年裡一直在逐漸減少對美元的依賴。國際貨幣基金 (IMF) 數據顯示，自 1990 年代末以來，美元在全球央行外匯儲備中的份額一直在下降。然而，美元在貿易中的主導地位在很大程度上仍然沒有減弱。根據環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 的數據，美元仍然參與了近一半的全球交易。

美元在周二結束了連續五天的跌勢。美國東部時間華爾街收盤時，美元指數上漲了 0.5%。儘管如此，美元已較 1 月 13 日創下的 52 周高點下跌超過 9%。