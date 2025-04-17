〈陸股盤後〉中美關稅戰 彭博曝北京提條件 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-17 16:30

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中國股市三大指數周四（17 日）收盤漲跌互見，美中大打關稅戰，據《彭博》周三披露，北京當局開出重啟對話的條件，包括美國內閣成員停止針對中國的貶損性言論，以展現對中方的「尊重」，美方立場也必須更加一致。

據《證券時報》報導，滬指周四收盤漲 0.13% 報 3,280.34 點，深證成指跌 0.16% 報 9,759.05 點，創業板指漲 0.09% 報 1,908.78 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.0306 兆元。

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旅遊出行、房地產、家居、食品飲料、零售、釀酒、半導體類股走高。

據《彭博》披露，北京當局開出重啟對話的條件，包括美國內閣成員停止針對中國的貶損性言論，以展現對中方的「尊重」。

一位熟悉北京想法的人士指出，任何談判最重要的前提是，中方官員必須確信對話以尊重方式進行。

另外，中方也明確表態，若要促成美中領袖會談，白宮應任命「具總統授權」的高階談判代表，才有機會談出具體成果。

然而，北京對川普政府是否真心談判仍存疑。知情人士透露，儘管川普本人在談及中國國家主席習近平時語氣相對和緩，但其他官員的立場強硬，讓中方難以摸清美方意圖。

北京近期強烈不滿美國副總統范斯針對「中國農民」的言論。中國外交部發言人林劍批評，其言論無知又不尊重，顯示北京對美方立場日益敏感。

法國興業銀行大中華區經濟學家林紫瓊（Michelle Lam) 表示，美中兩國都面臨國內壓力，或許都想降低關稅，但美中談判「不太可能促成實質性緩和」。