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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zoom視訊通訊ZM-US的目標價調降至88.5元，幅度約3.28%

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 04:15


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Zoom視訊通訊(ZM-US)提出目標價估值：中位數由91.5元下修至88.5元，調降幅度3.28%。其中最高估值115元，最低估值70元。

綜合評級 - 共有38位分析師給予Zoom視訊通訊評價：積極樂觀15位、保持中立22位、保守悲觀1位。

Zoom視訊通訊今(17日)收盤價為71.21元。近5日股價上漲3.28%，標普指數上漲8.31%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ZM市場預估目標價

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