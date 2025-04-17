陸廠直營旋風！中國跨境電商敦煌網爆紅 在美下載量僅次ChatGPT

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-17 14:25

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川普關稅政策，使 TikTok 上掀起的「中國工廠旋風」，意外帶火中國老牌跨境 B2B 平台「敦煌網」（DHgate）在美爆紅，短短兩天內，美區下載量飆升 10 倍，衝上 iOS 免費應用排行榜第二名，僅次於 ChatGPT。

敦煌網爆火，得益於中國網紅在 TikTok 上發布的病毒式行銷，這些影片據稱解釋了全球供應鏈的內部運作方式，全球買家可以通過敦煌網直接從中國工廠購買商品，這些工廠也為西方知名品牌代工，但商品不貼牌，價格也低得多。

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其中一段熱門影片顯示，在一家據稱為 Lululemon 代工的工廠前，一名博主手中拿著瑜伽褲說，這些褲子的出廠價只需 5、6 美元，而在美國的零售價超過 100 美元，但兩者的「材質和工藝基本是一樣的」。

另一段影片中，一名銷售奢侈手提包的博主說道：「你為什麼不直接聯繫我們，從我們這裡購買呢？你根本不會相信我們所提供的價格。」

這些影片還附上網站連結，引導用戶直接下單，繞過即將上路的高關稅。這些影片迅速廣為傳開，也反映了擔心關稅導致物價暴漲，美國人開始囤積中國製造商品的慾望。

根據應用情報提供商 Appfigures 的數據，在當地時間 11 日，這款應用程式還僅僅排列在美國非遊戲類免費 iOS 應用排行榜上的第 352 位。但到了 13 日已狂飆到了第 6 位，14 日進一步升到了第 2 位。

敦煌網以「小單快返」模式，打通中國中小製造企業與北美中小批發商鏈路。據平台官方介紹，敦煌網聚集超過 100 萬家中國批發商，提供逾 4,000 萬項商品，涵蓋電子、家居、服飾、珠寶、美容保健等類別，客戶遍及 230 個國家與地區，累積超過 1,000 萬名買家。

敦煌網 11 日向商家發布了「關稅護航計畫」公開信，表示針對商品不漲價（不包郵商品運費漲幅不超過 20% 或運費總價漲幅不超過 20 元 / 公斤）商家平台將進行全方位、強力的流量及權益傾斜，並提供專屬 1V1 物流支持幫扶計畫。