一文讀懂美國與中國雙向投資概況

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-17 16:40

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根據中國商務部與美國財政部數據，截至 2023 年底，兩國雙向投資規模形成破兆美元級經濟關係，且事實上，美國在中國投資金額有兩種統計方式，中國商務部數據顯示為 982.3 億美元，央視新聞客戶端引用的廣義投資存量則達 1.2 兆美元，差異源自於統計範圍涵蓋直接投資與證券投資等不同構面。

根據中國國務院上周三 (9 日) 發布的《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》與央視數據，目前全美超過 7.3 萬家企業在中國市場營運，其中 1961 家資產逾 2500 萬美元的美國企業在 2022 年實現 4905.2 億美元銷售額，相當於每個在中國的美國公司每天平均創造 660 萬美元的營收。

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在金融領域，127 家美資保險機構深度參與中國市場，高盛、美國運通等金融機構透過策略投資中國本土銀行，近五年累計獲得超過 180 億美元的分紅收益。

中國投資美國則呈現多元化特徵，836.9 億美元涵蓋製造業、資訊科技等 18 個領域，5,100 家中企在美僱用 8.5 萬名本土員工。

值得注意的是，中國企業在美銷售網絡正從傳統商品輸出轉向技術合作，2022 年實現的 786.4 億美元銷售額中，新能源與生物醫藥類產品佔比已達 37%，這種轉變折射出中國企業從成本驅動向創新驅動的轉型軌跡。

這種資本雙向流動在中國持有美國國債市場同樣顯著，7590 億美元的美債持股既是中國外匯儲備管理的重要組成，也支撐著美國聯邦政府年均 6500 億美元的財政赤字融資需求。

蘋果與特斯拉則是了解中美產業鏈合作的實際案例，前者透過分離研發與製造環節，將 iPhone 生產線留在中國，借助中國 70% 的製造業成本優勢，實現全球市場利潤率提升，特斯拉上海超級工廠去年交付 65.7 萬輛電動車，佔其全球總銷售量近半。這種合作模式讓美國企業得以將資源集中在高端創新領域，波士頓顧問報告顯示，中美製造業分工每年為美國企業節省 2000 億美元營運成本。

美國企業每年從中國市場獲取超過其本土市場 15% 的營收增量，中國企業則透過美債投資實現外匯存底保值，這種共生關係更在芝加哥大學的研究中被定義為「新布雷頓森林體系」，即以美元結算體系為根基，中美形成技術創新與製造能力的全產業鏈互補。