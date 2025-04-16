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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：力拓公司(RIO-US)EPS預估下修至6.45元，預估目標價為79.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:17


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對力拓公司(RIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.55元下修至6.45元，其中最高估值7.49元，最低估值5.53元，預估目標價為79.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.49(7.49)8.218.267.97
最低值5.53(5.53)2.575.356.49
平均值6.43(6.48)6.286.837.24
中位數6.45(6.55)6.366.977.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值583.08億601.17億600.49億636.55億
最低值487.08億402.80億529.17億586.30億
平均值529.28億539.51億566.06億612.78億
中位數526.73億538.67億570.90億615.49億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.0413.037.676.207.12
營業收入446.11億634.95億555.54億540.41億536.58億

詳細資訊請看美股內頁：
力拓公司(RIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRIO

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