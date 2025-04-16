鉅亨速報 - Factset 最新調查：力拓公司(RIO-US)EPS預估下修至6.45元，預估目標價為79.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:17
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對力拓公司(RIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.55元下修至6.45元，其中最高估值7.49元，最低估值5.53元，預估目標價為79.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.49(7.49)
|8.21
|8.26
|7.97
|最低值
|5.53(5.53)
|2.57
|5.35
|6.49
|平均值
|6.43(6.48)
|6.28
|6.83
|7.24
|中位數
|6.45(6.55)
|6.36
|6.97
|7.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|583.08億
|601.17億
|600.49億
|636.55億
|最低值
|487.08億
|402.80億
|529.17億
|586.30億
|平均值
|529.28億
|539.51億
|566.06億
|612.78億
|中位數
|526.73億
|538.67億
|570.90億
|615.49億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.04
|13.03
|7.67
|6.20
|7.12
|營業收入
|446.11億
|634.95億
|555.54億
|540.41億
|536.58億
詳細資訊請看美股內頁：
力拓公司(RIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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