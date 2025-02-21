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鉅亨速報 - Factset 最新調查：力拓公司(RIO-US)EPS預估下修至6.77元，預估目標價為81.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 02:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對力拓公司(RIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.89元下修至6.77元，其中最高估值7.66元，最低估值5.44元，預估目標價為81.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.66(7.66)7.937.848.94
最低值5.44(5.44)3.555.86.54
平均值6.66(6.74)6.486.847.54
中位數6.77(6.89)6.666.827.12

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值571.71億588.70億605.04億646.62億
最低值464.08億407.52億526.13億580.95億
平均值525.16億533.56億567.13億618.06億
中位數522.53億534.05億570.61億626.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS6.0413.037.676.20
營業收入446.11億634.95億555.54億540.41億

詳細資訊請看美股內頁：
力拓公司(RIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRIO

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