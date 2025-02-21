鉅亨速報 - Factset 最新調查：力拓公司(RIO-US)EPS預估下修至6.77元，預估目標價為81.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 02:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對力拓公司(RIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.89元下修至6.77元，其中最高估值7.66元，最低估值5.44元，預估目標價為81.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.66(7.66)
|7.93
|7.84
|8.94
|最低值
|5.44(5.44)
|3.55
|5.8
|6.54
|平均值
|6.66(6.74)
|6.48
|6.84
|7.54
|中位數
|6.77(6.89)
|6.66
|6.82
|7.12
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|571.71億
|588.70億
|605.04億
|646.62億
|最低值
|464.08億
|407.52億
|526.13億
|580.95億
|平均值
|525.16億
|533.56億
|567.13億
|618.06億
|中位數
|522.53億
|534.05億
|570.61億
|626.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.04
|13.03
|7.67
|6.20
|營業收入
|446.11億
|634.95億
|555.54億
|540.41億
詳細資訊請看美股內頁：
力拓公司(RIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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