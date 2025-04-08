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鉅亨速報 - Factset 最新調查：普信集團(TROW-US)EPS預估下修至8.8元，預估目標價為98.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對普信集團(TROW-US)做出2025年EPS預估：中位數由9元下修至8.8元，其中最高估值9.39元，最低估值7.83元，預估目標價為98.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.39(9.4)9.829.85
最低值7.83(8.39)8.388.51
平均值8.77(8.99)9.129.33
中位數8.8(9)9.199.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值75.17億79.91億83.29億
最低值68.65億70.30億71.47億
平均值72.53億74.99億76.63億
中位數72.49億75.35億75.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS9.9813.126.707.769.15
營業收入62.07億76.72億64.88億64.61億70.94億

詳細資訊請看美股內頁：
普信集團(TROW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTROW

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