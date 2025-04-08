鉅亨速報 - Factset 最新調查：普信集團(TROW-US)EPS預估下修至8.8元，預估目標價為98.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對普信集團(TROW-US)做出2025年EPS預估：中位數由9元下修至8.8元，其中最高估值9.39元，最低估值7.83元，預估目標價為98.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.39(9.4)
|9.82
|9.85
|最低值
|7.83(8.39)
|8.38
|8.51
|平均值
|8.77(8.99)
|9.12
|9.33
|中位數
|8.8(9)
|9.19
|9.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|75.17億
|79.91億
|83.29億
|最低值
|68.65億
|70.30億
|71.47億
|平均值
|72.53億
|74.99億
|76.63億
|中位數
|72.49億
|75.35億
|75.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|9.98
|13.12
|6.70
|7.76
|9.15
|營業收入
|62.07億
|76.72億
|64.88億
|64.61億
|70.94億
詳細資訊請看美股內頁：
普信集團(TROW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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