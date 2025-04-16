暴力關稅重擊全球 法人：殖利率5%以上美投等債仍具防禦力

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-04-16 18:01

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美國總統川普強行祭出暴力式關稅政策，造成全球金融市場劇幅動盪，第一金投信提醒，投資組合適度納入信用資產的重要性，其中具備低波動、耐震等特性，同時目前債券殖利率仍高達 5% 以上的高品質美國投資級企業債，更適合納入投資組合配置中，以強化整體資產防禦力。

這波川普衝擊 (Trump Shock) 中，美股出現急跌修正，統計今年以來各類資產的表現，近 1 個月標普、那斯達克指數跌幅分別達 4% 至 5%，近 3 個月跌幅為 7% 至 12% 間，今年以來更下跌高達 8% 至 13%；不過，高品質的投資級公司債、A 級公司債，儘管近 1 個月受到美債殖利率反彈拖累，但跌幅控制在 2% 內，近 3 個月則維持正報酬在 1% 至 2% 內，今年以來則表現大致持平。

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市場持續消化關稅政策疑慮，對等關稅衝擊等反應，美國消費信心低迷，通膨預期攀升，短天期利率受降息預期影響、長天期利率則到通膨影響，美債殖利率恐區間反覆波動，美國高評級企業債券殖利率仍有 5% 至 6% 水準，相對較能消化殖利率波動及信用利差擴大影響，第一金美國 100 大企業債券基金經理人林邦傑表示，市場動盪中更反應出配置穩健型優質企業債券的重要性。

川普雖宣布對等關稅超過 10% 的部份暫緩 90 天實施，但美國政策的高度不確定性，仍令投資情緒不安，林邦傑指出，未來美債殖利率變化要觀察包括：物價變動、消費與就業指標，還有聯準會貨幣政策指引，及川普政策干擾等因素，今年金融市場波動加大，預估殖利率仍將以區間盤整表現為主。摩根士丹利預估，2025 年投資級債券發行結構健康，目前新債發行用途以一般財務佔比最高，去年已提前發行再融資部位，財務體質良好，投資級公司債整體籌碼穩定。