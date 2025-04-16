貿易戰居尾端風險之首！做多黃金成最擁擠交易 終結科技7雄狂熱

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-16 17:04

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彭博資訊等外電援引 4 月份美銀美林經理人調查報告顯示，全球貿易戰引發經濟衰退為最令人擔憂的三大尾端風險之首，通膨導致聯準會升息居次，投資者情緒已降到 30 年來最悲觀的程度。有 82% 的受訪者預期全球經濟成長力道將減弱，也是該調查史上最悲觀的數據。此外「做多黃金」終結近兩年「做多科技七雄」的熱潮，成為最擁擠交易。

42% 的受訪經理人認為經濟可能衰退，硬著陸的機率攀升到 49%，而 57% 預期未來一年的全球通膨將攀升，對美國企業獲利和美元的展望亦分別達到自 2006 年和 2007 年以來最悲觀的水準。此外，若市場流動性嚴重惡化，41% 預期會有 3 次以上的降息。

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在資產配置方面，全球股票的配置從上月的淨 6% 加碼下滑至淨 17% 的減碼，其中美股下滑至淨 36% 減碼，科技股則為淨 17% 減碼，而防禦型的公用事業類股逆勢轉為淨 10% 加碼。除防禦型的公用事業石，對於債券則轉為看好，由上個月的淨 13% 減碼轉為淨 17% 的加碼，並看好高評級債未來一年的表現。相對於美股，歐股及新興市場股雖有所下滑，但仍維持淨加碼。此外，看好價值股打敗成長股的比例仍維持高點。

富蘭克林證券投顧表示，川普關稅戰持續主導盤勢，多變難測的消息面將持續牽動投資人敏感神經，所幸在川普宣布對中國以外國家對等關稅暫緩 90 天後，代表川普政府仍希望透過高關稅作為跟各國爭取美國利益的談判手段、並非最終目的。未來一段時間進入美國與各國雙邊談判期間，不確定性將影響企業投資、消費信心及金融市場表現，美中情勢緊張也將增添美元資產波動。

所幸波士頓聯準銀行總裁柯林斯表示若情況失序，聯準會準備動用手上工具來穩定市場，有望避免出現系統性危機。著眼目前仍處深受關稅消息影響的波動環境，建議投資人做好資產配置並以多元分散策略應對，但也無須過度保守避免錯失反彈，核心配置首選美國平衡及債券型基金，股市建議採取大額定期定額長期佈局，首選科技 / 創新科技、印度及日本股票型基金，保守者可增持美元短期票券型基金做為資金停泊站。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金桑娜 · 德賽表示，川普重返白宮後，市場焦點先放在關稅政策和政府效率部作為引發的擔憂，繼而造成消費者和企業信心下滑。然而，川普的減稅和放鬆監管乃其重大政見，未來隨著親商政策落實，可望提振市場信心並延續經濟成長。再者，考量關稅將推升通膨、且政府龐大財政壓力仍存，長天期公債殖利率恐還有上揚空間，此時宜以中短天期的高品質債為配置重點。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓認為，在當前經濟環境中，債市和股市策略各具機會。債市方面，疫情後利率上升，各國債市殖利率提高，增加債券資產的吸引力。由於政策不確定性導致殖利率波動，投資者需謹慎管理利率風險。