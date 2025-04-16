拜登卸任後首度公開講話：川普上任不到100天 就給國家造成這麼大破壞！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-16 15:00

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美國前總統拜登周二（15 日）發表卸任後首次公開講話，怒斥川普總統上任不到 100 天，就給國家造成這麼大的損害和破壞。

拜登在芝加哥舉行的全國殘疾人倡導者、顧問和代表會議上說：「在不到 100 天的時間裡，這屆新政府造成這麼多的損害和破壞。這麼快就這樣，有點令人驚訝。」

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拜登還強調保護社會保障的重要性，並表示聯邦政府裁員是導致社會保障署網站崩潰以及人們無法登錄賬戶的原因之一。他指責白宮對社會保障局「拿起了斧頭」。

這是拜登將白宮控制權移交給川普以來首次重要講話。民主黨人士擔心，川普試圖打擊政府官僚主義和支出，最終可能會損害社會保障制度，傷害數千萬享受該福利的美國人。

拜登還諷刺川普政府聲稱多名年齡極大的老人還在領社保的說法。

「順便說一句，那些 300 歲還在領社保的人，我想見見他們。因為我想知道他們是如何活那麼久。」他說。

特斯拉執行長馬斯克領導的「政府效率部」，今年 2 月發布從美國社保數據庫扒來的數據。數據顯示，在美國社保系統裡，被標記「存活」150 多歲老人有 134 萬人，甚至還有一人年齡高達 360 歲以上。

對於拜登的一系列攻擊，白宮新聞秘書萊維說：「我很震驚，他（拜登）居然在晚上講話。我以為他的就寢時間比今晚演講還早。」