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鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估上修至2.03元，預估目標價為10.42元

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.99元上修至2.03元，其中最高估值2.16元，最低估值1.88元，預估目標價為10.42元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.16(2.31)4.314.8
最低值1.88(1.47)3.163.14
平均值2.03(1.98)3.773.84
中位數2.03(1.99)3.813.78

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值656.18億705.19億769.28億
最低值633.37億669.02億665.96億
平均值647.79億684.35億698.95億
中位數648.90億680.81億687.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.31-3.61-14.75-2.87
營業收入496.40億528.96億551.49億675.13億

詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKEP

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