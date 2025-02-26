鉅亨速報 - Factset 最新調查：Maplebear Inc.(CART-US)EPS預估上修至1.57元，預估目標價為55.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 22:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Maplebear Inc.(CART-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.53元上修至1.57元，其中最高估值2.28元，最低估值1.08元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.28(2.28)
|2.88
|2.59
|2.94
|最低值
|1.08(1.08)
|1.37
|1.69
|1.8
|平均值
|1.58(1.59)
|1.93
|2.23
|2.45
|中位數
|1.57(1.53)
|1.91
|2.21
|2.54
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|37.76億
|41.74億
|46.10億
|50.01億
|最低值
|36.26億
|39.27億
|42.14億
|45.65億
|平均值
|36.88億
|40.30億
|44.01億
|47.80億
|中位數
|36.80億
|40.14億
|43.18億
|47.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.25
|-0.26
|0.28
|-12.43
|營業收入
|14.77億
|18.34億
|25.51億
|30.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Maplebear Inc.(CART-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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