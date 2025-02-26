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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Maplebear Inc.(CART-US)EPS預估上修至1.57元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 22:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Maplebear Inc.(CART-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.53元上修至1.57元，其中最高估值2.28元，最低估值1.08元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.28(2.28)2.882.592.94
最低值1.08(1.08)1.371.691.8
平均值1.58(1.59)1.932.232.45
中位數1.57(1.53)1.912.212.54

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值37.76億41.74億46.10億50.01億
最低值36.26億39.27億42.14億45.65億
平均值36.88億40.30億44.01億47.80億
中位數36.80億40.14億43.18億47.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.25-0.260.28-12.43
營業收入14.77億18.34億25.51億30.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Maplebear Inc.(CART-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCART

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