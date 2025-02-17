鉅亨速報 - Factset 最新調查：麥格納國際集團(MGA-US)EPS預估下修至5.58元，預估目標價為49.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對麥格納國際集團(MGA-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.82元下修至5.58元，其中最高估值6.35元，最低估值4.65元，預估目標價為49.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.35(6.35)
|7.39
|6.9
|7.75
|最低值
|4.65(5.1)
|5.25
|6.81
|7.75
|平均值
|5.52(5.82)
|6.43
|6.86
|7.75
|中位數
|5.58(5.82)
|6.38
|6.86
|7.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|436.53億
|447.98億
|428.23億
|446.09億
|最低值
|390.00億
|396.19億
|426.22億
|446.09億
|平均值
|411.31億
|420.75億
|427.23億
|446.09億
|中位數
|413.03億
|414.23億
|427.23億
|446.09億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.52
|5.04
|2.04
|4.23
|3.52
|營業收入
|326.77億
|361.93億
|378.55億
|428.29億
|428.36億
詳細資訊請看美股內頁：
麥格納國際集團(MGA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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