search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：康明斯CMI-US的目標價調降至407元，幅度約3.1%

鉅亨網新聞中心 2025-03-18 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對康明斯(CMI-US)提出目標價估值：中位數由420元下修至407元，調降幅度3.1%。其中最高估值460元，最低估值331元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予康明斯評價：積極樂觀7位、保持中立14位、保守悲觀1位。

康明斯今(18日)收盤價為326.15元。近5日股價下跌3.1%，標普指數上漲1.08%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CMI市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
康明斯326.151.38%

延伸閱讀


Empty