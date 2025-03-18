鉅亨速報 - Factset 最新調查：康明斯CMI-US的目標價調降至407元，幅度約3.1%
鉅亨網新聞中心 2025-03-18 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對康明斯(CMI-US)提出目標價估值：中位數由420元下修至407元，調降幅度3.1%。其中最高估值460元，最低估值331元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予康明斯評價：積極樂觀7位、保持中立14位、保守悲觀1位。
康明斯今(18日)收盤價為326.15元。近5日股價下跌3.1%，標普指數上漲1.08%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：康明斯CMI-US的目標價調升至406.6元，幅度約9.3%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估下修至-0.17元，預估目標價為17.92元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tencent Music Entertainment Group - ADR(TME-US)EPS預估上修至0.62元，預估目標價為15.67元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至0.99元，預估目標價為28.76元
上一篇
下一篇