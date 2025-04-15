不乖沒錢拿！哈佛拒絕川普要求 遭凍結22億美元聯邦資金

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-15 16:11

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美國哈佛大學週一 (14 日) 回絕了川普一連串的要求，遭凍結 22 億美元聯邦資金。該校校長加伯 (Alan Garber) 抨擊川普政府越權。

美國教育部的對抗反猶太主義小組發表聲明稱，已凍結 22 億美元的多年期補助，以及價值 6000 萬美元的多年期合約。川普政府上月即表示，正在審查與哈佛大學之間規模約 90 億美元的聯邦合約和撥款。

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據悉，哈佛大學最近也在債券市場上發行了 7.5 億美元的債券，以便在無法與政府特別工作小組達成和解的情況下，騰出現金流。

川普政府周五致函哈佛，增加了一連串打擊校園反猶太主義的要求，包括求減少「熱衷激進主義而非學術研究」的教職員和學生帶來的影響，並要求設立外部小組進行審查。

此外，還要求哈佛僅以成績聘用教師和錄取學生，停止對種族、膚色或國籍的偏好；防止招收「對美國價值懷有敵意」的學生。

哈佛大學校長加伯 (Alan Garber) 嚴厲抨擊政府越權了，並稱「哈佛不會放棄自身的獨立性，或憲法權利。」他也表示，哈佛已針對反猶太主義進行了大幅改革。

其他大學也在反擊川普政府對高等教育的干預，但哈佛大學在回應中稱川普政府的要求非法，標誌著這所美國最具影響力的學校的語氣發生了重大轉變。

川普政府先前就要求各大學禁止支持巴勒斯坦的校園示威，並停止各項「多元、平等、共融」（DEI）計畫，也要求終止支持跨性別者的政策，並於 3 月致函 60 間大學，威脅若各校未能阻止「反猶太主義」的活動，將停止聯邦資助。