關稅談判！日本首相說不著急 美國財長：第一個行動會得到最佳協議

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-15 09:40

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美國總統川普暫緩「對等關稅」90 天，試圖與外國進行談判，但日本首相石破茂說，不急著跟美國達成協議。

美國財長貝森特周一（14 日）在接受《彭博》採訪時被問到石破茂的言論。主持人問：「日本首相最近表示，不會急於在談判中做出妥協，你認為這些協議多久才能達成？」

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貝森特回應：「嗯，我再說一遍，我認為這對盟友有利，尤其是先發優勢。通常情況下，第一個達成協議者會得到最好的協議。」

當被問到誰會是第一個與美國達成協議的國家時，貝森特說：「這取決於他們。」

主持人隨後又問：「您預計有多少個國家會在 90 天期限結束前達成協議？」

貝森特說：「我認為可能有很多國家會（跟美國）達成協議，它可能不是實際貿易文件，但我們原則上會達成一致，並能夠從那裡向前邁進。」

貝森特還強調，非關稅貿易壁壘更難發現，要消除這些障礙可能需要更長時間。

據《路透社》報導，石破茂周一表示，在即將與美國政府舉行的關稅談判中，日本不打算做出重大讓步，也不會急於達成協議。