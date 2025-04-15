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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADRGMAB-US的目標價調升至31.88元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 02:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)提出目標價估值：中位數由30.43元上修至31.88元，調升幅度4.76%。其中最高估值45元，最低估值14.62元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予Genmab - ADR評價：積極樂觀17位、保持中立8位、保守悲觀1位。

Genmab - ADR今(15日)收盤價為19.18元。近5日股價上漲4.76%，標普指數上漲5.7%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GMAB市場預估目標價

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