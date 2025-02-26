鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至3.18元，預估目標價為162.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 04:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.24元下修至3.18元，其中最高估值4.28元，最低估值1.96元，預估目標價為162.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.28(4.28)
|4.99
|6.68
|8.74
|最低值
|1.96(1.96)
|3.09
|5.3
|6.46
|平均值
|3.18(3.19)
|4.32
|5.82
|7.6
|中位數
|3.18(3.24)
|4.41
|5.66
|7.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|74.05億
|78.58億
|80.67億
|85.61億
|最低值
|66.52億
|69.07億
|76.89億
|81.22億
|平均值
|70.18億
|74.36億
|79.18億
|83.42億
|中位數
|70.12億
|74.58億
|80.27億
|83.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.94
|-2.14
|4.17
|2.10
|12.99
|營業收入
|21.04億
|30.71億
|58.16億
|67.22億
|66.97億
詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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