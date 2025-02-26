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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至3.18元，預估目標價為162.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 04:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.24元下修至3.18元，其中最高估值4.28元，最低估值1.96元，預估目標價為162.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.28(4.28)4.996.688.74
最低值1.96(1.96)3.095.36.46
平均值3.18(3.19)4.325.827.6
中位數3.18(3.24)4.415.667.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值74.05億78.58億80.67億85.61億
最低值66.52億69.07億76.89億81.22億
平均值70.18億74.36億79.18億83.42億
中位數70.12億74.58億80.27億83.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.94-2.144.172.1012.99
營業收入21.04億30.71億58.16億67.22億66.97億

詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSH

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